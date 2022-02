58 bewoners van asielzoekerscentrum Budel in de laatste drie maanden veroordeeld door de rechter

Primeur: prinses én markiezin bij De Heik­nuuters in Bu­del-Dor­plein

In gemeenschapshuis De Schakel in Budel-Dorplein is zaterdag Vanessa Lauxtermann-Rutten gepresenteerd als prinses Vanessa I. Het is voor het eerst dat een prinses met de scepter zwaait in het Heiknuuterrijk.

20 februari