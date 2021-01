6000 kilometer van de sporthal in Heeze werkt Kenan Sarvan aan zijn droom: spelen in de NBA

Kenan, opgegroeid in Heeze, speelt namelijk voor Coppin State University in Baltimore, Maryland. Hij hoopt dat zijn stap uiteindelijk leidt naar het walhalla voor basketballers: de NBA.

Baltimore ligt hemelsbreed ruim 6000 kilometer verwijderd van Sporthal De Pompenmaker, waar Kenan als (toen) jongste speler ooit lid werd van basketbalclub BC Heeze. ,,Ik werd lid op mijn vierde verjaardag.” Zijn vroege start en lengte maakten hem een opvallende, goede speler bij de jeugd en toen hij naar de middelbare school ging, besloot hij naar de basketbalopleiding van Weert te gaan. ,,Ik nam overal lessen mee. In Heeze leerde ik al vroeg dat je team familie is. Dat de club altijd achter je staat en dat je in basketbal nooit alleen bent.”

In Weert leerde hij de meer verfijnde technieken van verschillende (inter)nationale topcoaches. Hij werd nog een stuk langer, waardoor hij de unieke vaardigheden kreeg van een grote speler die ook nog eens kan schieten. ,,Mijn dagen waren heftig, toen. ’s Ochtends heel vroeg met de trein naar Weert, trainen, naar school, weer trainen.” En dat meerdere keren per week. Die voorbereiding stoomde hem echter wel klaar voor zijn volgende avontuur, over de oceaan, in Amerika.

Ook in Weert viel zijn talent namelijk op. Zijn coach adviseerde hem een high school te zoeken, om zichzelf zo in de kijker te spelen bij verschillende colleges (universiteiten). Dat lukte. Meerdere colleges klopten aan en Kenan koos voor Coppin State. ,,Hun coaches straalden meteen vertrouwen uit, zeiden me wat ik nog kon leren maar ook dat ik kans zou hebben meteen speeltijd te krijgen. Ik vertrouwde hen en heb nu totaal geen spijt.”

Maanden later straalt hij, net terug van zijn dagelijkse coronatest, complete relaxedheid uit. ,,In Weert was ik het gewend heel vroeg op te staan. Hier kan ik voor mijn gevoel uitslapen. Daarna is het massages, krachttraining, even rust, basketbaltraining en school. Vijf keer per week.”

Zijn teamgenoten hebben het zwaarder dan hij, lacht hij. ,,Ik doe waar ik ontzettend veel van hou. Dit voelt bijna als vakantie.” Wat overigens niet wil zeggen dat hij niet keihard werkt aan zijn spel. ,,Ik praat constant met mijn coaches over wat ik beter kan doen. We kijken veel video, naar de beste spelers ter wereld. Daar trek ik me aan op.”

Als zijn coach daarom zegt dat Kenan kan groeien tot één van de 450 spelers die jaarlijks in de NBA spelen, lijkt hij dat te geloven. Zijn coach Juan Dixon kan het namelijk weten. Die speelde zelf zeven jaar in de NBA, en was onder anderen teamgenoot van de beste basketballer ooit, Michael Jordan. ,,Ik luister altijd naar wat coach zegt”, zegt Kenan. ,,We gaan aan mijn balvaardigheid werken, en tot die tijd heb ik de opdracht vooral lekker hard te rennen en goed te schieten.”