66 jaar De Toeters in Budel-Schoot

Het echte ‘out­door-ge­voel’ bij de Stabrecht­se Heide Trail in Heeze

28 januari HEEZE - Hardlopers die graag door de natuur rennen en een beetje modder niet schuwen konden zaterdag hun hart ophalen op de Strabrechtse Heide in Heeze en Someren. In juli vorig jaar hield Trailrunning Events uit Geldrop voor de eerste keer een trailrun in de gemeente Heeze-Leende. Toen werden de hardloopschoenen in het Leenderbos ondergebonden.