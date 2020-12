70 laptops gestolen op basisschool in Heeze, lessen gaan wel gewoon door

De inbrekers forceerden in de nacht van zondag op maandag het slot van de deur en konden zo binnen komen. De medewerkers en de kinderen zijn flink geschrokken van de inbraak. Lizenka Warmoeskerken van De Trumakkers aan de Spinner: ,,Dit is heel vervelend. Het was de eerste schooldag na Sinterklaas. We wilden vanaf maandag feestelijk naar de kerstperiode toewerken. En dan krijg je zo’n ‘cadeau’.”

De chromebooks (laptops van Google) lagen opgeborgen in speciale kasten waarin ze worden opgeladen. De apparaten zijn nog geen jaar oud. De inbrekers hebben de oudere chromebooks niet meegenomen, laat Warmoeskerken weten. Behalve de computers is ook een klein bedrag aan contant geld gestolen.

Lessen zijn gewoon doorgegaan

De Google-laptops worden op de school breed ingezet. Alle leerlingen werken er mee, van groep 1 tot en met groep 8. Ze maken er werkstukken op, maar ze dienen ook ter ondersteuning van bijvoorbeeld reken- en taalles.

Ondanks het gemis konden de lessen maandagochtend gewoon doorgaan. Warmoeskerken: ,,We zijn voor het lesgeven gelukkig niet helemaal afhankelijk van de laptops. Bovendien beschikt De Trumakkers over een zeer creatief team leerkrachten.”

De school heeft aangifte gedaan bij de politie en is verzekerd voor de diefstal. ,,We hebben inmiddels het slot vervangen. We gaan ook nog bekijken hoe we dit in de toekomst nog beter kunnen voorkomen.”

Quote Dit heb ik in de twee jaar dat ik hier werkzaam ben nog niet eerder meegemaakt Jacqueline van Erp, RBOB De Kempen

De Trumakkers is een van de zestien scholen van scholenkoepel RBOB De Kempen. Ook bij Jacqueline van Erp zit de schrik erin. Ze is sinds medio 2018 bestuurder van RBOB De Kempen: ,,Dit heb ik in de twee jaar dat ik hier werkzaam ben nog niet eerder meegemaakt. Gelukkig kunnen de lessen doorgaan en zijn we wat dat aangaat niet afhankelijk van chromebooks.”

iPads gestolen bij basisscholen De Dassenburcht en Dirk Hezius

In februari van dit jaar werden maar liefst 275 iPads (tablets van Apple) gestolen in twee basisscholen in Heeze en Nuenen. Inbrekers hadden codes van de alarmsystemen en konden zo naar binnen. Het ging toen om basisschool De Dassenburcht in Nuenen en Dirk Hezius in Heeze, beiden onderdeel van scholenkoepel Eenbes.

De politie heeft de daders van de inbraak in De Trumakkers nog niet in beeld.

Politie bij De Trumakkers.