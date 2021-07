90-jarige juicht voor de Rode Duivels. ‘Ik heb nog geen wedstrijd gemist’

In grensgemeenten als Hamont-Achel, Lommel en Pelt wappert hier en daar een Belgische driekleur. Maar straten die compleet in het zwart, geel en rood zijn ingepakt zijn er niet of nauwelijks. Een straat die zich wel met de Nederlandse versierdrift kan meten is de Fabrieksstraat in Lommel. “Na een oproep van de Vlaamse televisiezender VTM hebben we de boel versierd. Het is goed voor de gemeenschapszin, zeker in deze tijd is dat belangrijk”, vertelt Rita Cremers.