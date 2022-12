Aan ambities geen gebrek bij ‘honkvaste’ leerlingen BRAVO! College

Zo’n 140 derde- en vierdejaarsleerlingen van het BRAVO! College in Budel bogen zich een week lang over de vraag hoe de gemeente Cranendonck er in 2030 uit moet zien. De projectweek werd gehouden in samenwerking met gemeenteraadsleden van Pro6. ,,Voor veel jongeren is de gemeentelijke politiek een ver-van-mijn-show. Hiermee willen we de lokale politiek wat dichterbij brengen”, vertelt Pro6-gemeenteraadslid Bart Kraaijvanger.

Er waren deze week gastlessen van onder anderen ambtenaren van de gemeente en van voorlichtingscentrum ProDemos, dat de leerlingen een inkijkje gaf in het opstellen van beleid en een begroting. Om een beter beeld bij allerlei onderwerpen te krijgen, werden verschillende plekken en personen in de gemeente bezocht, zoals het Smokkelmuseum en het asielzoekerscentrum in Budel en zorgcentrum Marishof in Maarheeze. Donderdag presenteerden de leerlingen hun bevindingen aan elkaar.

‘Graag een subtropisch zwemparadijs’

Ondanks de toenemende digitalisering kopen de scholieren in ieder geval hun kleding het liefst in een fysieke winkel. Als het aan sommige jongeren ligt dan komen er zelfs winkels bij. Ook een bioscoop of McDonald’s zien ze wel zitten. En het zwembad in Budel mag best uitgroeien tot een subtropisch zwemparadijs. Kortom, aan ambities geen gebrek. Met name in de kleine kernen moeten er meer en betere voorzieningen komen.

Quote Ik houd me niet zo bezig met de lokale geschiede­nis, maar ik snap nu wel dat het Smokkelmu­se­um een groter pand kan gebruiken Juul Feijen, Leerling BRAVO! College

Plannen waren er ook voor een daklozenopvang, lokale voedselbank, binnenspeeltuin en extra zorgcentra. Zorgen zijn er onder meer over het aanbod aan vrijwilligers. Dat kan eventueel op niveau worden gehouden door mensen voor dit werk te gaan betalen.

Betere vestigingsvoorwaarden voor bedrijven

Hoewel de vergrijzing op steeds meer plekken toeslaat, zien veel leerlingen van het BRAVO! College zich over acht jaar nog in Cranendonck wonen. Behalve goede voorzieningen speelt de aanwezigheid van familie en vrienden daarbij een belangrijke rol. Om de gemeente voor jongeren aantrekkelijk te houden, moeten er behalve een goede mix van nieuwe huur- en koopwoningen betere vestigingsvoorwaarden voor bedrijven worden gecreëerd.

Een daarvan is het investeren in opkomende bedrijven. Dat zorgt voor nieuwe banen, waarvan zowel inwoners als nieuwkomers kunnen profiteren. Andere thema’s waaraan de jongeren veel waarde hechten zijn diversiteit, duurzaamheid en klimaat. Het straatbeeld moet groener worden en beter worden ingericht voor elektrische auto’s.

Het project was een eyeopener voor de 14-jarige Budelnaar Juul Feijen. Met enkele klasgenoten maakte hij hiervoor een podcast. ,,Ik kijk voortaan op een andere manier naar de gemeente. Ik houd me bijvoorbeeld niet zo bezig met de lokale geschiedenis, maar ik snap nu wel dat het Smokkelmuseum een groter pand kan gebruiken.”