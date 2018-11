Aanhanger vol kermisspullen laat spoor van piepschuim achter op de A2 bij Eindhoven

EINDHOVEN - Piepschuim is ideaal om ervoor te zorgen dat tijdens transport spullen niet beschadigd raken. Dat dacht ook de bestuurder van een bestelwagen met aanhanger die over de A2 reed vrijdagmiddag. Deze leerde echter ook dat piepschuim al snel voor rotzooi zorgt en moeilijk op te ruimen is.