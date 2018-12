Aanleg glasvezel buitengebied Cranendonck pas in mei

Zorgen om bereikbaar­heid Gastel

4 december GASTEL - Een afsluiting van de invalswegen vanuit Budel en Soerendonk en ook de omleidingsroute via de Hoogstraat zorgde vorige week voor onrust in Gastel. Weten de hulpdiensten wel hoe ze in Gastel moeten komen, vroegen Gastelnaren zich af.