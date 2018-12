Aanleg glasvezel buitengebied in Sterksel gestart

,,HSLnet in Heeze-Leende is het snelste en goedkoopste net van Nederland”, complimenteerde CEO Eric van Schagen van Simac de glasvezelcoöperatie bij het officiële begin van de werkzaamheden in het buitengebied. Zijn technologiebedrijf nam in 2017 de exploitatie van het glasvezelnetwerk over, nadat HSLnet in financiële problemen was gekomen. De afgelopen jaren werden de kernen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp aangesloten, maar het buitengebied liet nog op zich wachten. Dat had vooral met de financiering te maken. Abonnees in het buitengebied kunnen nu kiezen eenmalig 3300 euro voor hun aansluiting te betalen of maandelijks twintig euro gedurende een periode van maximaal vijftien jaar. Daarnaast komen dan nog de abonnementskosten voor de provider die het internet-, telefoon- of tv-signaal levert.

De koppeling van het buitengebied is verdeeld in twee tot drie fasen. In het eerste deel, dat gisteren startte, worden 226 woningen aangesloten. Dit is 77 procent van de huishoudens en bedrijven in die omgeving. Het omvat het oostelijke en zuidelijke buitengebied van Heeze-Leende vanaf de rand Sterksel tot zuidelijk van Leenderstrijp. Volgens HSLnet-directeur Mari van Os ligt de grens om tot aanleg over te gaan op zeventig procent. ,,Daar zitten we in dit gebied dik boven. Eind mei zijn deze mensen aangesloten. Daarna willen we meteen beginnen met de laatste fase.”