Aanleg glasvezel in buitengebied Cranendonck start eind januari

BUDEL - Het heeft even geduurd, maar binnenkort gaat de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Cranendonck dan echt van start. De komende weken vinden voorbereidende werkzaamheden plaats en eind januari 2020 moet dan werkelijk de schop de grond in.

In eerste instantie zou er in augustus 2018 met de aanleg begonnen worden in het buitengebied van Cranendonck. Maar verontreiniging met zinkassen zorgden ervoor dat nader onderzoek nodig was en de startdatum meermaals werd uitgesteld. ,,Ter voorbereiding op de aanleg moest de kwaliteit van de bodem eerst worden onderzocht. Dit is een wettelijke verplichting omdat 80 kilometer, van het aan te leggen tracé van 100 kilometer, mogelijk verontreinigd was door zinkassen. Het bodemonderzoek is in de zomer afgerond.”

Geduld

,,We weten nu welke maatregelen er nodig zijn om een glasvezelnetwerk in Cranendonck op een goede en veilige manier aan te kunnen leggen", zegt Karl Heinz van der Made van de directie van Glasvezel buitenaf. ,,We realiseren ons dat de bewoners in het buitengebied geduld moesten hebben, maar er komt glasvezel. Dat is waar we het voor doen.”

Het netwerk wordt In opdracht van Glasvezel buitenaf gelegd door aannemer Van Gelder Telecom. ,,De komende weken gaan zij de planning verder uitwerken, materialen inkopen en de locatie voor het verdeelpunt bepalen", schrijft Glasvezel buitenaf in een persbericht. ,, In november start de uitvoering met de woningschouw om te bepalen waar glasvezel in de woning komt. Vanaf eind januari 2020 beginnen de graafwerkzaamheden.”

Snelle verbinding

Tijdens de aanleg zullen op delen van het traject aangepaste maatregelen getroffen worden vanwege de aanwezigheid van verontreinigde grond. De te nemen maatregelen zijn afgestemd met gemeente Cranendonck en provincie Noord-Brabant. Wanneer er aangepaste maatregelen nodig zijn op privé terreinen worden deze afgestemd met de grondeigenaren.