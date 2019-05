Aanleg glasvezel in buitengebied Cranendonck weer vertraagd

CRANENDONCK - In het najaar wordt er begonnen met de aanleg van glasvezel in het Cranendonckse buitengebied. Omdat uitgebreid bodemonderzoek nodig is, loopt de aanleg weer wat vertraging op.

In eerste instantie zou er in augustus 2018 met de aanleg begonnen worden in het buitengebied van Cranendonck. Aangetroffen verontreiniging met zinkassen vereiste echter nader onderzoek waardoor de startdatum vooruitgeschoven werd naar mei 2019. Ook dat blijkt nu niet haalbaar en wordt er met aanleg van de glasvezel pas in het najaar begonnen.

In totaal moet zo’n 80 kilometer van het tracé onderzocht worden. Daarvan is inmiddels 20 kilometer onder handen genomen. Naar verwachting kan het onderzoek in de zomer afgerond worden. De aanlegwerkzaamheden, die ongeveer een half jaar gaan duren, kunnen dan dit najaar beginnen. Een preciezere datum kan de woordvoerster van het bedrijf Glasvezel Buitenaf niet noemen. Ook kan ze nog niet vertellen in welke kern er begonnen wordt: ,,Rond de zomer hebben we daar inzicht in.”

Dat er in het buitengebied zinkassen worden aangetroffen is geen geheim. De aangetroffen verontreiniging is groter dan verwacht: ,, Daarom is nader onderzoek nodig omdat de mate van verontreiniging bepalend is voor de te nemen (veiligheids-) maatregelen”, aldus de woordvoerster.