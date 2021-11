Aantal stankmeldingen in Sterksel is dit jaar al de duizend gepasseerd; inwoners zijn overlast Poort 43 zat

IVN wellicht al snel uit nieuw clubgebouw; horeca-ondernemer heeft interesse in pand op landgoed de Baronie

SOERENDONK - De opening eind vorig maand was heel feestelijk. Maar het is de vraag of IVN Cranendonck nog lang in haar nieuwe onderkomen in de voormalige proefboerderij op landgoed De Baronie kan blijven zitten. Een ondernemer heeft namelijk serieuze interesse om er een horecazaak te vestigen.

8 oktober