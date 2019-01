Accountant uit Soerendonk verdacht van fraude

De accountant uit Soerendonk moet later ook voor de strafrechter verschijnen, zo liet het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie doorschemeren. De zaak draait om het faillissement van Verse Verf Communicatie. Dit Eindhovense bureau in communicatie rond ­vastgoedprojecten ging in 2014 failliet. Het viel de curator op dat de directeur ervan vaker bij faillissementen betrokken was en dat diens accountant maar liefst 3,5 ton aan hem had uitgeleend. Daarnaast had de accountant nog 461.000 euro te vorderen op het communicatiebureau.