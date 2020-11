Acht motorcrossers krijgen in totaal 21 processen-verbaal

Hulp vragen bij kindermis­han­de­ling is vaak nog een drempel; Veilig Thuis ziet slechts het topje van de ijsberg

15 november Ze had een héél klein foutje gemaakt, iets vergeten af te sluiten. En daar stond haar ex ineens midden in de woonkamer. Het liep uit de hand, er sneuvelden ruiten en ze kreeg klappen. Vol schuldgevoelens belde deze moeder naar Veilig Thuis, want het ergste van alles: haar zoontje was hier getuige van geweest.