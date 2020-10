Achterban bereiken blijkt moeilijk in Cranendonck

Catharina Ziekenhuis in Eindhoven: van 6 naar 18 coronapa­tiën­ten in vijf dagen tijd

29 september EINDHOVEN - Het aantal coronapatiënten in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is in vijf dagen tijd verdrievoudigd. Afgelopen donderdag werden 6 personen met Covid-19 verzorgd, dinsdagochtend waren het er 18.