Achterstallig onderhoud molen Heeze door geblunder in gemeentehuis met subsidiegeld

HEEZE - Zo’n beetje alles wat mis kon gaan met de subsidieverstrekking voor onderhoud aan molen Sint Victor in Heeze, is in de afgelopen jaren misgegaan. Door personele wisselingen en onoplettendheid in het gemeentehuis, is Heeze-Leende zeker 45.000 euro misgelopen.

De Sint Victor in Heeze is een rijksmonument en werd in 1852 gebouwd. De gemeente Heeze-Leende is eigenaar. Gerard Sturkenboom is al 37 jaar vrijwillig molenaar. Dat doet hij met veel passie. Vorig jaar ontving hij nog de Brabantse Molenprijs.

Bij de prijsuitreiking sprak hij al zijn frustratie uit over het achterstallig onderhoud aan de molen. Dankzij raadvragen van de GroenLinksfractie, is nu inzichtelijk geworden dat door blunders in het gemeentehuis - vooral door personele wisselingen - de Sint Victor veel onderhoudsgeld is misgelopen.

Voor de periode 2013-2019 was vanuit het Rijk 54.000 euro beschikbaar gesteld aan de gemeente. Daarvan is slechts de helft gebruikt. De andere helft moest worden terugbetaald.

Voor de periode 2020-2026 krijgt de gemeente Heeze-Leende 36.000 euro vanuit het Rijk voor de molen. Een stuk minder, terwijl de onkosten voor het geplande onderhoud vele malen hoger liggen. Maar doordat subsidies uit het verleden niet zijn besteed, stelt de subsidieverstrekker dat er nu minder geld kan worden uitgekeerd.

Quote Als straks een essentiële balk gaat rotten, zijn we verder van huis Gerard Sturkenboom, molenaar

Molenaar Sturkenboom baalt van de fouten van de gemeente en ziet zijn molen hard achteruitgaan. ,,Het is echt schandalig, zeker als je ziet hoe ik me uitsloof om de molen aan de gang te houden. Het is zeker tien jaar geleden dat schilderwerk is uitgevoerd. Tussen kerst en oud en nieuw regende het bij de molen binnen. Als daardoor straks een essentiële balk gaat rotten, zijn we verder van huis.”

De gemeenteraad moet binnenkort groen licht geven voor het beschikbaar stellen van 23.000 euro voor noodzakelijk onderhoud aan de molen. Sturkenboom hoopt dat daarmee dan het schilderwerk en enkele technische onderdelen kunnen worden aangepakt.

Berg waar molen op staat brokkelt af

Maar daarmee is de molen nog lang niet aan de maat. De stenen muur van de molen moet aan de buitenkant opnieuw worden geschilderd. ,,Die is in 2006 met de verkeerde verf behandeld. De muur moet worden gestraald en vervolgens moet er een nieuwe deklaag op”, zegt Sturkenboom.

En de berg waar de molen op staat moet ook worden verstevigd. ,,Die brokkelt snel af”, aldus de molenaar.

Volledig scherm Molenaar Gerard Sturkenboom met de Brabantse Molenprijs 2021. © Archieffoto René Manders/DCI Media