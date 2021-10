Actieve Cranendoncker voert campagne voor referendum over azc in Budel

In een folder die hij zelf huis aan huis binnen de gemeente Cranendonck bezorgt, legt hij zijn stemadvies uit: Cranendonck Actief en Elan zijn de enige twee partijen die een referendum willen houden onder de inwoners. ,,Ik vind dat er een referendum gehouden moet worden over de toekomst van het azc”, zegt Van Mierlo.

Hoewel hij verder niet op persaandacht zegt te zitten wachten, vertelt hij wel dat er onlangs een handtekeningenactie is gehouden over het azc. Resultaat van die actie: 1880 handtekeningen. ,,En die zijn in een kast gegooid en daar wordt verder niks mee gedaan. Nu is er wel gezegd dat er op het azc niks meer mag gebeuren, maar er is niet door alle partijen gezegd dat het dan echt stopt”, zegt hij.

Hij vindt het vraagstuk azc zo belangrijk dat hij vindt dat er een volksraadpleging over dit onderwerp gehouden moet worden. ,,Vandaar dat ik de mensen een stemadvies geef om op Elan of Cranendonck Actief te stemmen. Die zijn voor een referendum. Als daar voldoende mensen op stemmen, kan dat wellicht na de raadsverkiezingen.”

Quote Wij hebben er niks mee te maken, ik ken de man niet eens Patrick Beerten, Elan

Om nader uitleg te kunnen geven, roept hij in de folder inwoners op om naar de parkeerplaats bij kasteeltje Cranendonck te komen. Daar wil hij, aldus de folder, iedere maandagavond – bij droog weer - vanaf 19.00 uur zijn actie toelichten. ,,Als het CDA, Pro6 en de VVD per direct verklaren dat het AZC definitief op slot gaat en in de toekomst niet meer op de agenda komt, dan pas stopt deze campagne”, staat in de folder.

Afgelopen maandag waren er geen belangstellenden bij het kasteeltje aanwezig. Van Mierlo legt uit, dat hij ook pas op vijfhonderd adressen de folder bezorgd heeft. Hij heeft er 13.000 laten drukken.

Patrick Beerten van Elan vertelt dat hij vragen over de folder heeft gehad: ,,Wij hebben er niks mee te maken, ik ken de man niet eens.”

Wel zegt hij achter het principe van een volksraadpleging over het azc te blijven staan: ,,De burger moet hierover gehoord worden. Wij gaan dit in de verkiezingstijd bij de inwoners onder de aandacht brengen.”

Ook Karel Boonen van Cranendonck Actief kent de actie maar ook zijn partij heeft er niets mee van doen. ,,Het klopt dat wij vinden dat de er niet over de toekomst van het azc besloten moet worden, zonder dat de bevolking zich daarover heeft kunnen uitspreken. Het referendum komt terug in ons verkiezingsprogramma. Na de verkiezingen gaan we kijken of er voldoende steun is in de raad om een referendum mogelijk te maken.”