Afgeslankte brandstapel kan paaspret niet drukken in Budel

Natuur­brand op Groote Heide in Heeze: gebied beperkt gebleven tot 40 bij 40 meter

6:51 HEEZE - Op natuurgebied De Groote Heide in Heeze is zaterdagavond een natuurbrand uitgebroken. Het ging om een gebied van zo’n 40 bij 40 meter. De brandweer had het vuur rond 22.30 uur onder controle.