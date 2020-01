Afname overlast van asielzoekers in Maarheeze reden voor taart

MAARHEEZE - De winkeliers in Maarheeze merken dat de maatregelen tegen overlastgevende asielzoekers in Maarheeze werken. Reden voor Ed Kalders om eens met een taart op bezoek te gaan bij Jur Verbeek, die zich namens het ministerie bezighoudt met de problematiek.

,,Er zijn behoorlijk wat stappen gezet", zegt Kalders tevreden. Als voorzitter van het Winkeliersplatform Maarheeze is hij nauw betrokken bij de bestrijding van overlast door een kleine groep overlastgevende asielzoekers.

,,Er is op regelmatige basis ruggespraak, er wordt extra gesurveilleerd en er is cameratoezicht gerealiseerd op het station. We vinden het fijn dat onze klachten serieus worden genomen", zegt Kalders.

In de calamiteitenapp, waar winkeliers alles kunnen melden wat hen opvalt in het centrum, is het lang niet zo rustig geweest als nu. ,,Dat kan natuurlijk door het weer komen maar het is al een maand erg rustig. Daarvoor werd er veel gedeeld over intimidatie, verdachte personen en diefstal.”