Afvalmagnaat Leo van Gansewinkel (80) overleden

Van Gansewinkel groeide in een decennialange carrière uit tot een van de grootste spelers in Nederland op afvalgebied. Hij verdiende er een fortuin mee; hij is al vele jaren te vinden in de Quote 500, de lijst met de meest vermogende Nederlanders.

Van Gansewinkel begon in 1964 vanuit het transportbedrijfje van zijn vader met een vrachtwagen om het afval van Philips in Maarheeze op te halen en naar de stort te rijden. Hij kreeg op een gegeven moment het inzicht dat de verwerking van afval een groeimarkt was en stapte op gemeentes af om het huisvuil binnen te halen. Leende was zijn eerste klant, waarna Someren volgde en andere gemeenten in de regio. Daarna ging het snel, mede door de gedrevenheid van Van Gansewinkel om het afvalprobleem dat hij zag aankomen mee op te lossen.

Van Gansewinkel was tot 2007 eigenaar van de Van Gansewinkel Groep, die hij in 2007 voor honderden miljoenen verkocht aan durfkapitalisten. Het bedrijf bestaat nu voort onder de naam Renewi. Van Gansewinkel woonde de laatste jaren in Zwitserland, waar hij op afstand nog altijd de ontwikkelingen in de afvalbranche volgde. Bijvoorbeeld via zijn zoon Rob, directeur van de nieuwe afvalholding Ortessa. De laatste maanden kampte Leo van Gansewinkel met gezondheidsklachten. Zijn overlijden, dinsdagochtend in Zwitserland, kwam evenwel vrij onverwacht.

Lokale held

In zijn geboortedorp Maarheeze geldt hij als een lokale held. Van Gansewinkel schiep vele banen in Maarheeze en ver daarbuiten. Ook sponsorde hij tientallen jaren genereus de plaatselijke wielerronde, de Mijl van Mares. Het was Van Gansewinkel die eind jaren tachtig hoogstpersoonlijk de komst van tour-winnaar Greg Lemond naar de koers in Zuidoost-Brabant mogelijk maakte.

Het afgesloten landgoed dat hij langs de A2 in Budel bezat, verkocht hij in 2017 voor 3,25 miljoen euro. In plaats daarvan stak de familie Van Gansewinkel geld in een kasteel in het Belgische gehucht Gestel: Het Hof van Rameyen. In oktober bood hij inwoners nog de unieke mogelijkheid om een kijkje te nemen op het landgoed dat jaren voor hen gesloten bleef. Het kasteel is meer dan 700 jaar oud, beslaat 22 kamers en ligt onder de rook van Antwerpen.

