‘Afvalwethouder’ Heeze-Leende hoopt op gezond verstand inwoners

De vragen kwamen aan de orde in de raadsvergadering maandagavond in Heeze. Klopt het dat er steeds meer afval gedumpt wordt in onze gemeente en hoeveel extra geld kost het opruimen, vroeg CDA-raadslid Jos Vos. Het antwoord moest wethouder De Win (ook CDA) schuldig blijven. Hoewel het groot aantal berichten over afval-dumpingen in Heeze-Leende hem ook is opgevallen. Hij laat het uitzoeken.