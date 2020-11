Agent Schilder gaat kasteel Heeze missen

Maandag 9 november neemt Harry Schilder op een sobere manier afscheid bij de politie. Hij gaat na 38 dienst jaren met pensioen. ,,Ik ga dit werk missen. Een officieel afscheid hopen we volgend jaar ergens te plannen. Nu kan dat niet in verband met corona.”

Schilder komt uit Weesp. Werkte vier jaar voor de luchtmacht in Duitsland. Volgde daarna de politieopleiding in Harlingen. ,,In 1983 ben ik als wachtmeester gestart bij de Rijkspolitie in Terheijden. In de loop der jaren zijn er veel veranderingen doorgevoerd. In 1992 werd dit de nationale politie.”

Schilderij van politiebureau

Het is ochtend als agent Schilder me opwacht voor het gemeentehuis. Daar heeft hij zijn kantoor. De muur hangt goed vol met knipsels, mooie afbeeldingen en een, voor de wat oudere Heezenaren, een bekend schilderij van Lowieke van den Heuvel: het oude politiebureau aan de Geldropseweg. Nostalgie! Schilder is trots op dit werk, ook al heeft hij de kunstschilder nooit gekend.

,,Mijn hoofdkantoor is nu in Maarheeze. Wat ik toevallig vind, is dat alle elf bureaus niet meer als politiebureau bestaan: ze zijn gesloopt of hebben een andere functie gekregen. Ook het kantoor in Maarheeze gaat op termijn dicht en krijgt een andere bestemming.”

Moeilijke momenten

,,Als je begint aan een dienst, dan weet je niet wat je die dag brengt. Elke dag is anders en veel is onvoorspelbaar. Ik ga dit missen. Je maakt mooie dingen mee in ons beroep, maar ook minder leuke momenten. Dan ben je er voor elkaar om samen te praten. Je helpt elkaar door de moeilijke momenten heen.

Mijn meest indrukwekkende ervaring was in 1984 toen in Prinsenbeek een kleine honderd auto’s in de mist op elkaar reden. We kwamen als broekies ter plaatse. Je zag geen hand voor ogen en het enige was je hoorde was ‘boem’, weer een auto op een ander. Dat is altijd blijven hangen.”

De wijk in

Harry Schilder kijkt vooruit. ,,We hebben lang geleden een lokale roeivereniging opgericht in de plaats waar we wonen. Binnen die club ben ik nog steeds actief en daar wil ik m’n energie kwijt. Wat betreft mijn opvolger kan ik kort zijn. De vacature loopt. Ik hoop dat de post op het gemeentehuis blijft bestaan, want op deze manier zijn de lijntjes met college en ambtenaren kort. Voor mijn opvolger hoop ik, dat die de wijk in kan en daar tijd mag besteden.”

Het mooiste: de Brabantsedag

Hij heeft in Heeze altijd met veel plezier gewerkt. ,,Het mooiste: de Brabantsedag. Veel mensen op de been, maar voor ons weinig werk. En dat is goed! De saamhorigheid van het publiek en de deelnemers is geweldig.”

Binnen de gemeente zijn er niet alleen mensen, maar ook gebouwen waar je een band mee krijgt, heeft Schilder gemerkt. ,,Ik vind het kasteel met zijn bewoners bijzonder binnen mijn werk gebied. Het kasteel geeft cachet aan het dorp.”