Agente Sarah (23) weet wanhopige man van de richel praten: ‘Ik zei: Waarom laat je duivel winnen?’

Jo Feijen eerste keizer van het gilde, en dat al 50 jaar

SOERENDONK - Gildekeizer Jo Feijen van het Sint Jansgilde in Soerendonk werd zondag in het zonnetje gezet vanwege een wel heel zeldzaam jubileum. Hij is niet alleen de enige keizer die het plaatselijke gilde in zijn lange bestaan heeft voortgebracht, hij is dat zelfs al vijftig jaar.

4 juli