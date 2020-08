Al 150 jaar leven in de Budelse Brouwerij

Als in een polonaise lopen de flessen Budels Bier over de lopende band de etiketteermachine in. Bij nadere inspectie blijkt het de prijswinnende alcoholvrije Malty Dark van de Budelse Brouwerij te zijn. En daarmee is meteen al een belangrijk verschil duidelijk met pak 'm beet vijftig jaar geleden. Toen was er alleen Pilsener, Oud Bruin en in het najaar Herfstbok, inmiddels biedt de familiebrouwerij een waaier aan smaken aan. 22 verschillende soorten (speciaal)bier, van White Gose naar Goudblond en van Radler naar Pale Ale. Het andere grote verschil staat ietsje terug in het productieproces: De robotarmen die 24 flessen bier tegelijk uit een krat tillen en op de band zetten.