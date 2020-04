Al 65 jaar een stel, dankzij de melkfabriek in Heeze

Toos heeft tot haar zestigste bij ZuidZorg gewerkt. Daarna deed ze veel vrijwilligerswerk in het bejaardenhuis. Sinds tien jaar wonen Jan en Toos in De Beemden. ,,Dit is zo’n fijne buurt!”, vertelt Toos. Samen houden ze van puzzelen en kaarten. Jan: ,,Ik zit nog regelmatig op de fiets; lopen is moeilijker.” Zondag de 19e zouden we ons 65-jarig huwelijksfeest vieren met een diner. Onze Peter had alles al geregeld. Maar dat kan helaas niet doorgaan. Dat houden we tegoed! Zondag komen Peter en z’n vrouw ons verwennen. We hoeven nergens voor te zorgen.”



Trots zijn ze op de brief van de koning en de post van de commissaris van de koning, Wim van de Donk, die ze al eerder hebben ontvangen.