Auto’s van alle leeftijden, maten, merken en prijsklassen namen zondagochtend bezit van het Budelse centrum. Onder andere een knalgele ‘dwergauto’, een zogeheten Messerschmitt Kabinenroller, trok veel bekijks op de Markt. Wat verderop werd er gepronkt met een zeldzame Lagonda.

Een flink deel van het gemêleerde wagenpark nam in het begin van middag deel aan een toertocht door de omgeving. De ‘gallery show’ voorafgaande aan deze rit werd redelijk bezocht. Gespreksstof hadden de bezoekers en deelnemers echter te over.

Saab

De liefde voor het Zweedse automerk Saab zat er al vroeg in bij Ton van Renselaar. Hij is trots op zijn 45 jaar oude Saab. Renselaar: “Het is een eigenzinnig merk. Ik kocht deze Saab toen hij zes jaar oud was. Al tijdens mijn allereerste rijles wilde ik er een.” De auto werd in eerste instantie gebruikt voor woon-werkverkeer. Renselaar: “Ik heb er jarenlang mee in de files rondom Amsterdam gestaan.” Tegenwoordig wordt de witte oldtimer alleen van stal gehaald voor tourritjes en bruiloften. “Hij rijdt 140 kilometer per uur, maar dan moeten we oordoppen in. Snelheid vinden we echter niet zo belangrijk. Het enige dat wij willen is het maken van gezellige ritjes”, zegt Van Renselaar.

Samen met zijn vrouw Marianne wisselde de Udenaar zondagmorgen ervaringen en anekdotes uit met Hans en Jany Koppenaal. Zij parkeerden hun bijna veertig jaar oude en zeldzame Porsche 924GT bij het Capucijnerplein. Het is soms hard werken, stelt Jany: “Er zit namelijk geen stuurbekrachtiging en airco in deze auto.” Het echtpaar is een trouwe deelnemer van Classic Car Cranendonck. Jany: “Alle merken zijn welkom. Daardoor heeft het evenement iets speciaals.”

Ze zien zich nog niet snel afscheid nemen van hun snelle, rode bolide. Hans: “Er melden zich regelmatig geïnteresseerden, maar zolang we goed ter been zijn blijven we in deze auto rijden.”

Familie-uitje

Sommige oldtimerbezitters maakten er zondag een compleet familie-uitje van. “Dit jaar zijn we met vier auto’s van de partij”, zegt Jelle ter Veer. Zijn zus Marit van Werde rijdt mee in haar Opel Kadett uit 1969. Ze is verrast door de populariteit van het rijden in oldtimers. “De afgelopen dagen heb ik in het dorp auto’s uit garages tevoorschijn zien komen die ik daarvoor nog nooit eerder heb gezien”, zegt Van Werde.