Al veertig jaar in touw voor dorpshuis Valentijn in Sterksel: ‘Het is een onmisbaar onderdeel van de samenleving’

STERKSEL - Voor Fried en José Beenders voelt dorpshuis Valentijn in Sterksel bijna als hun tweede huis. Het echtpaar is er al veertig jaar actief als vrijwilliger.

Voor dit bijzondere dubbele jubileum werden Fried (76) en José (72) onlangs in het zonnetje gezet door de Stichting Dorpshuis Valentijn, die volgend jaar 60 jaar bestaat.

Fried trad in juni 1982 toe tot het bestuur van het dorpshuis. Hij was op dat moment al voorzitter van een vijftal Sterkselse verenigingen. ,,Dus een bestuursfunctie meer of minder kon er ook nog wel bij”, vertelt de Sterkselnaar lachend. Naast bestuurslid was hij 25 jaar actief als beheerder en klusjesman. Allemaal pro deo. Nog altijd kan de stichting een beroep op hem doen voor klussen en reparaties én als chef barbecue bij activiteiten in het dorpshuis.

Drijvende kracht

In hetzelfde jaar als haar man bestuurslid werd, begon José als schoonmaakster bij het dorpshuis. Dat werk doet ze nog altijd wekelijks. Waar Fried het liefst achter de schermen actief is, groeide José uit tot een van dé gezichten van dorpshuis Valentijn. Ze staat er achter de bar, runt de keuken, verzorgt er onder meer koffietafels en neemt de inkoop voor haar rekening. Verder is ze de drijvende kracht is achter het maandelijkse eetpunt en helpt ze in De Huiskamer.

Fried was nauw betrokken bij de realisatie van het huidige dorpshuis, dat in 1986 werd gebouwd. Dat gebeurde met nodige zelfredzaamheid. ,,In die tijd had ik een agrarisch loonbedrijf. Mijn personeel heeft regelmatig geholpen met de bouwwerkzaamheden”, vertelt Fried, die nog altijd een klussenbedrijfje runt.

Waar hij vaak in de avonduren in het dorpshuis te vinden was, werkte José er voornamelijk overdag, zowel als vrijwilliger als betaalde kracht. José: ,,Maar we doen het zeker niet alleen. Als er iets te doen is, dan hoef ik vaak maar een rondje te bellen. Maar dat gaat een keer veranderen, want de vrijwilligers worden steeds wat ouder.”

Goede pot

De Sterkselse bewaart onder andere goede herinneringen aan het koken voor volksdansgroep Maroesjka uit Heeze. José: ,,Eens in de zoveel jaar hield de dansgroep een groot festival met deelnemers uit verschillende landen. Dan moest er een week lang iedere dag voor 150 mensen een goede pot worden gekookt.”

Het dorpshuis heeft een belangrijke sociale functie in het dorp. Fried: ,,Het is een onmisbaar onderdeel van de samenleving.” ,,Maar corona heeft ons flink te pakken gehad. Voor mijn gevoel is het nu wat stiller dan voorheen”, vertelt José. Het aantal activiteiten is in de loop der jaren zeker niet afgenomen, maar de grotere evenementen trekken wel minder volk. Fried: ,,Met carnaval liep je hier vroeger over de hoofden, maar die tijd is voorbij.”

Aan stoppen denkt het echtpaar voorlopig niet. José: ,,Het dorpshuis is echt mijn kindje. Ik kan er voorlopig nog geen afscheid van nemen.”