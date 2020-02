Alarmbellen in bomendossier hadden eerder af moeten gaan

Al veel eerder was duidelijk dat kap en herplant van overlastgevende bomen in Budel veel duurder zou uitpakken. Die en andere conclusies trekt raadslid Karel Boonen na het bestuderen van honderden interne documenten. Alle alarmbellen hadden af moeten gaan, toch duurde het ruim twee jaar voordat de raad werd geïnformeerd.



Eerst wilde de voltallige gemeenteraad nog precies weten wat er was misgegaan bij het plan voor kap en herplant van bomen in drie straten in Budel. Dat bleek namelijk acht keer duurder uit te vallen: geen 42.000 euro was nodig, maar 345.000 euro. De gemeenteraad schrok, koos voor een versoberd plan en sloot het boek. En inmiddels is er nog maar één persoon die de onderste steen boven wil krijgen. Karel Boonen. ,,Ik wil als raadslid mijn werk kunnen doen.”



Zelf noemt hij het 'gezond wantrouwen'. ,,Als raadslid wil ik actief, op tijd en juist geïnformeerd worden. Dat is in dit dossier allemaal niet gebeurd. Als er dan ook nog mogelijk essentiële informatie wordt toegedekt, dan zie ik geen andere mogelijkheid dan dit." Met dit bedoelt Boonen de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Via die weg vroeg hij interne documenten op. En die laten zien dat er binnen de gemeente Cranendonck al veel eerder alarmbellen af hadden moeten gaan.