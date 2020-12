Ambitieuze plannen voor nieuw hart in Heeze

De gemeente heeft voor het gebied drie stedenbouwkundige scenario's gemaakt waarin nog kan worden geschoven met de afzonderlijke bouwstenen. De plannen worden volgende maand online voorgelegd aan de inwoners. Zij mogen hun mening geven en vervolgens gaat de gemeente er weer mee aan de slag. Het uiteindelijke resultaat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die de knoop dan mag doorhakken.

Gezellig dorpsplein

Alle drie de scenario's zijn zeer ambitieus. In het scenario 'Dorpsplein' krijgt het Zuidzorg-gebouw naast het gemeentehuis een horecabestemming met ruime terrassen. Ook is er ruimte voor kantoren. Op de plek van de voormalige brandweerkazerne komt een woonblok voor starters. Daarachter komen appartementen voor senioren. De gebouwen worden met elkaar verbonden via een dorpsplein. Dat het gemeentehuis op termijn moet wijken is in de plannen niet ondenkbaar.

Groene brink

In het scenario Brink is er extra aandacht voor groen. Er zijn hofjes en er is een gezamenlijke binnentuin om elkaar te ontmoeten. Het aantal woningen is er nagenoeg hetzelfde, maar het aantal parkeerplekken is fors minder. Aan de Spoorlaan, op de plek waar nu de gymzaal staat, is een grote parkeerplaats voorzien waar bewoners de auto kwijt kunnen.

Kasteeltuin met woontoren

Het derde scenario heeft als naam Kasteeltuin. Daarin zijn er nagenoeg geen parkeerplaatsen bovengronds. Parkeren kan in drie parkeerkelders. Omdat die duur zijn moet er een flink aantal woningen worden gerealiseerd: 149. Een woontoren met tien verdiepingen moet een letterlijke en figuurlijke eyecatcher worden.

Quote Evenemen­ten zoals carnaval, kermis en de Brabantse Dag blijven er hun plek behouden Wethouder Toon Bosmans, Gemeente Heeze-Leende

De bouwstenen in de scenario’s worden ‘haalbaar’ genoemd. Niets ligt nog vast en combinaties zijn mogelijk. Wethouder Toon Bosmans (PvdA) is enthousiast: ,,Na jaren van plannen bedenken gaat er nu echt iets gebeuren." Wat hem betreft moet er op de plek volop reuring en beweging zijn. ,,Evenementen zoals carnaval, de kermis en de Brabantse Dag blijven er hun plek behouden." Omdat informatiebijeenkomsten nu niet georganiseerd kunnen worden, gaat de gemeente haar inwoners online raadplegen via het burgerpanel.

Verhuizen

Voor de gebruikers van de huidige gebouwen die in de plannen zijn opgenomen, betekent dit wel dat ze moeten verhuizen. Het gaat onder meer om de jongeren van Social Creative Cloud, de kunstkring en om de ruimte van de organisatie van de Brabantse Dag. Bosmans ziet zelf al mogelijkheden voor een nieuwe plek voor deze organisaties in de gymzaal aan de Spoorlaan die op termijn vrijkomt.