Ambtenaren A2-gemeenten willen fusie om meer frustratie te voorkomen

Kortom: een fusie van Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende is veruit de beste oplossing. Aldus de ambtenaren. De vertegenwoordigers van de ambtenaren hebben dit in een brief geschreven aan de gemeentebestuurders van de 3 Zuidoost-Brabantse A2-gemeenten. De ondernemeningsraden van de gemeenten en van het samenwerkingsverband A2-gemeenten ondertekenden de brief. Ze hopen daarmee de drie gemeenteraden een duwtje in de richting van een fusie te geven.

Standpunt

Het komende half jaar wil de lokale politiek een standpunt bepalen over de bestuurlijke toekomst van hun gemeenten. Een ingehuurd bestuurs-deskundig bureau (Berenschot) adviseerde eerder dit jaar al een fusie tussen de 3 gemeenten die het samenwerkingsverband A2-gemeenten vormen. Maar veel gemeenteraadsleden willen zo ver niet gaan: zij bepleiten juist om binnen het het A2-verband nog meer te gaan samenwerken.

Slecht idee

En dat is dus een slecht idee, aldus de ambtenaren. Zij schrijven in hun brief dat het dienen van 3 broodheren binnen één organisatie complex, omslachtig en frustrerend is. Dat merken ze nu al. Want nu al leidt dat tot ‘vertragende, tijdrovende en onnodig kostbare activiteiten', zo staat in de brief. De ambtenaren voorzien bij uitbouw en intensivering van de samenwerking alleen nog maar meer inefficiëntie.

In de brief staat: ,,De vier ambtelijke organisaties zijn meer dan klaar voor een herindeling (...) als een ingrijpende maar noodzakelijke en meest voor de hand liggende oplossing.“ Verder citeren ze een alinea uit een brief van 4 jaar geleden. Dezelfde ondertekenaars kwamen toen ook al tot het advies om Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen te voegen.

Eigenheid

Angst dat dorpen binnen zo'n grote gemeente hun identiteit verliezen is volgens de ambtenaren onterecht. Ze scharen zich ook hierin achter Berenschot dat stelt dat er in zo'n fusiegemeente juist meer ruimte komt voor eigenheid en eigen beleid van de kernen.