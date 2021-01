Arbeidsmigranten Sterksel hebben na woningbrand elders onderdak; ‘Dit heeft toch veel impact’

EDSTERKSEL - Hun huis in het buitengebied van Sterksel werd in de vroege zaterdagochtend flink door brand verwoest. De vijf arbeidsmigranten die er woonden overleefden de vuurzee. Inmiddels hebben ze elders tijdelijk onderdak gevonden.

Bij de woningbrand raakte één van de huurders gewond. Hij liep snijwonden op en moest per ambulance naar het ziekenhuis. ,,De man is alweer uit het ziekenhuis en is opgevangen door het uitzendbureau”, vertelt Henk Kerkers. Hij runt aan het Peelven in Sterksel een melkveebedrijf en woont zelf in de boerderij. Hij verhuurde de tweede woning - die nu door brand is verwoest - al zo’n vijftien jaar aan arbeidsmigranten.

De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak. Volgens Kerkers is vermoedelijk een oververhitte merkloze telefoonoplader de boosdoener. De brand ontstond zaterdagochtend rond 5.15 uur. In de vrijstaande woning woonden vier mannen en een zwangere vrouw. Een van hen ontdekte de brand zelf. De vijf konden de woning zelfstandig verlaten.

De man die gewond raakte was niet uit het raam gesprongen - zoals eerder gemeld - maar was naar de serre van de woning gerend waar de brand was ontstaan. Kerkers: ,,Toen hij de deur opende en vervolgens wegliep, spatte de ruit kapot waardoor de man snijwonden opliep aan zijn rug.”

Kerkers is flink geschrokken, maar blij dat iedereen het heeft overleefd. ,,Ze zijn gisteren nog hier geweest om spullen op te halen.” De brand heeft er wel flink ingehakt bij hen: ,,Dit heeft toch veel impact. Het persoonlijk leed vind ik het ergste. Dat het huis is afgebrand? Ach, dat zijn maar stenen.”

Volledig scherm De woning aan de Peelweg in Sterksel. © Bert Jansen

Inmiddels hebben de Poolse werkers elders tijdelijk onderdak gevonden. ,,Twee hebben via kennissen een tijdelijke huisvesting gevonden in Gemert. Een andere zit bij vrienden. Ze zijn op zoek naar een vaste plek. De man en de zwangere vrouw hadden al een huis gekocht waar ze in maart in kunnen.” Volgens Kerkers werken ze al lang in Nederland. ,,Al jaren. Bij Van Rooi Meat in Helmond.”

‘Eerst alles op een rijtje krijgen’

De woning die is afgebrand dateerde uit 1984. ,,Toen ik het bedrijf overnam zijn mijn ouders daar gaan wonen. Toen ze op leeftijd waren zijn ze naar het dorp verhuisd en ben ik het gaan verhuren aan arbeidsmigranten.”

Wat Kerkers met het afgebrande pand gaat doen weet hij nog niet. ,,Ik moet het allemaal nog op een rijtje krijgen. Eerst moet het verzekeringswerk aan kant en dan zie ik wel verder. Ik heb geen haast.”

Volledig scherm De woningbrand in Sterksel, zaterdagochtend. © Dave Hendriks - Fotopersburo Bert Jansen