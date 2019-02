Artiesten en publiek genieten in Gastel

Man opent portier auto en maakt ‘grijpbewe­ging’ naar 11-jarige fietser in Budel

8 februari BUDEL - Een man heeft donderdagmiddag vanuit een auto een ‘grijpbeweging’ gemaakt naar een 11-jarige fietser in de Molenstraat in Budel. De jongen was daarvan zo geschrokken, dat de politie gebeld is. Die zoekt nu naar getuigen.