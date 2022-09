Asielcrisis of niet, azc Budel gaat dicht

Onderne­mers zijn overlast asielzoe­kers zat: ‘Ze lopen met tassen vol gestolen spullen de winkel uit’

MAARHEEZE - Als het aan ondernemers in Maarheeze ligt, gaat het asielzoekerscentrum zo snel mogelijk dicht. De overlast van met name veiligelanders loopt de spuigaten uit, vinden ze. ,,We staan erbij, kijken ernaar en kunnen niets doen.”

18 augustus