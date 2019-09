Asielzoeker breekt in in Maarheeze en komt snel weer vrij: hoe kan dat?

MAARHEEZE - Dat een asielzoeker in Maarheeze inbreekt, wordt opgepakt en even later toch weer op vrije voeten staat, wekt veel beroering. Hoe kan dat?

Een straalbezopen asielzoeker richtte afgelopen weekend een ravage aan bij hamburgerrestaurant Locomotion Diner bij Station Maarheeze. Hij jatte geld, vernielde spullen en vergreep zich aan de drankvoorraad. Even later vroeg hij een paar kamperende jongens bij de visvijver op een steenworp afstand van het restaurantje om een lift. Dankzij de jongens werd de politie ingeschakeld en werd de asielzoeker opgepakt. Verontwaardigd zijn de jongens en later ook de eigenaresse van Locomotion Diner als de man dezelfde dag weer bij de visvijver rondloopt.

Wat is er bekend over de dader?

Het gaat om een 35-jarige asielzoeker uit een veilig land. Dat bevestigt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Asielzoekers uit veilig verklaarde landen, zoals Tunesië, Algerije of Marokko, hebben geen recht op asiel in Nederland. Het is een kleine groep van de totale asielinstroom die sinds ruim een jaar voor grote overlast zorgt in de gemeente Cranendonck. De politie wil geen uitspraken doen over de identiteit van de dader omdat er 'geen relevantie is met het gepleegde feit'. Volgens de politie is al meer informatie gedeeld dan strikt noodzakelijk: ,,De man heeft gewoon een adres in Budel, maar omdat we willen voorkomen dat men zegt dat we dingen onder de pet willen houden, delen we dat het om een bewoner van het azc gaat."

Waarom is de asielzoeker meteen weer vrijgelaten?

,,Als er geen aanleiding is om iemand langer vast te houden, dan krijgt diegene een dagvaarding mee en mag hij zich melden bij de rechter", zegt een woordvoerder van de politie. ,,Dat is wet- en regelgeving in Nederland die voor iedereen geldt, of je nu Nederlander bent of niet." De politie heeft zaterdag getuigen gehoord, de aangifte opgenomen en ter plaatse sporenonderzoek gedaan. ,,Het onderzoek is daarmee afgesloten. Dan is er geen reden om een verdachte langer vast te houden."

Wat doen instanties om dit probleem aan te pakken?

In de strijd tegen overlastgevende asielzoekers heeft de gemeente Cranendonck een 'ketenmarinier' toegewezen gekregen. Die staat in direct contact met de staatssecretaris en zou onorthodoxe maatregelen mogen nemen om amokmakers in het gareel te houden.

Het COA kan ook maatregelen nemen tegen overlastgevers. Maar wel alleen als ze zich binnen de muren van het azc misdragen. De maatregelen variëren van het voeren van een correctiegesprek tot het inhouden van weekgeld. In het uiterste geval volgt (tijdelijke) ontzegging van de opvang.