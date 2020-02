Asielzoekers helpen handje mee bij bouw carnavalswagens in Budel

BUDEL - Topdrukte in de bouwhal in Budel met carnaval voor de deur. Tien groepen werken er aan hun creaties. Ze krijgen hulp van bewoners van het asielzoekerscentrum.

Bert Verhees van carnavalsvereniging De Flausmause rijdt bijna dagelijks naar het asielzoekerscentrum in Budel om een viertal bewoners op te halen en weg te brengen. Verhees: ,,In deze drukke tijd is alle hulp welkom. De samenwerking verloopt prima, alleen is er soms sprake van een taalbarrière.”

,,Wel spreken ze allemaal goed Engels”, merkt Roel van de Vorst. Hij is samen met een paar bewoners van het asielzoekerscentrum aan het werk bij carnavalsvereniging ’t Valt nè mej, waardoor de kersverse carnavalsklussers ook nog een beetje Budels leren.

Sheky Kargbo uit Sierra Leone keek zijn ogen uit toen hij voor het eerst de Budelse bouwhal binnenstapte. Hij is geen onbekende met het fenomeen carnaval. ,,Maar in Sierra Leone wordt het heel anders gevierd. Er zijn optredens en er wordt gedanst, maar een parade is er bijvoorbeeld niet”, zegt Kargbo.

Bijdrage

Kargbo is bijna een jaar in Nederland en probeert zich zoveel mogelijk aan te passen aan de Nederlandse cultuur. Kargbo: ,,Dit is niet alleen leuk werk, maar ook een goede manier om de taal te leren en de gemeenschap beter te leren kennen. Het is bovendien fijn dat we op deze manier een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren.”

Heel graag zou hij willen deelnemen aan de optocht. ,,Het liefst sta ik dan op de wagen. Dat lijkt me een geweldige ervaring. Tijdens de optochten wordt ook de competitie met de andere groepen aangegaan. Ik denk dat we hoge ogen zullen gooien.”

Overleg

Woordvoerder Noud van Leeuwen van Stichting Bouwhallen Carnaval Cranendonck geeft aan dat het initiatief in overleg met Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is ontstaan. ,,We zijn nu een week of twee bezig. Bijna iedere middag wordt er geplakt en geverfd door een groepje vluchtelingen. In eerste instantie bij De Flausmause, maar ondertussen wordt er ook links en rechts geholpen.”

Inmiddels hebben ook verenigingen die in Budel-Dorplein bouwen aangegeven dat ze wat extra handjes kunnen gebruiken. Het past in de filosofie van de stichting om een brede groep mensen bij de activiteiten in de twee Cranendonckse bouwhallen te betrekken. Van Leeuwen: ,,In Budel wordt bijvoorbeeld ook door de bewoners van het Thomashuis in Budel-Schoot aan een carnavalswagen gebouwd.”