Aspergeteler Van Meijl in Gastel wil fatsoenlijke woonruimte voor zijn werknemers en bouwt zelf appartementen

Om de asperges van zijn 150 hectaren aspergevelden te steken, heeft van Meijl honderdvijftig werknemers in dienst, vooral Polen en Roemenen. Zestig van hen wonen in de aspergetijd in units bij zijn bedrijf in Gastel, de anderen in woningen of op campings in de buurt. ,,Ik wil ze graag allemaal bij het bedrijf huisvesten. Dat is prettiger voor hen, maar het is ook voor de begeleiding na het werk veel beter’’, zegt Van Meijl.