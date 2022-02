Auto raakt van de weg op A2 bij Leende en botst tegen boom, bestuurder zwaargewond

Azc Budel maand langer veilig­heids­ri­si­co­ge­bied na steekinci­dent

CRANENDONCK - Het asielzoekerscentrum in Budel en het NS-station in Maarheeze blijven een maand langer aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Want ondanks de extra maatregelen, werd zondag toch weer iemand neergestoken in het azc.

14 februari