Auto rijdt publiek in bij race in Leende, zeven gewonden: organisatie vermoedt opzet

VIDEO Ooggetui­gen beschrij­ven chaos bij Kempen­cross: ‘Je zag mensen door de lucht vliegen’

19:59 LEENDE - ,,Ik hoorde een auto aankomen, die met zo'n veertig kilometer per uur het publiek in reed.” Organisator Rowin de Bruijn beschrijft het moment waarop een 21-jarige man uit Reuver zondagmiddag het publiek van de Kempencross in Leende inrijdt. Het zou draaien om een uit de hand gelopen ruzie om geld.