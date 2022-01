Auto rijdt rechtdoor over rotonde en raakt ander voertuig in Heeze, bestuurder moet rijbewijs inleveren

Opstandige Valkens­waard­se zorgaanbie­der Metableti­ca mag geen jeugdhulp meer leveren

VALKENSWAARD - De Valkenswaardse GGZ-instelling Metabletica mag de komende jaren geen specialistische jeugdhulp meer bieden aan kinderen uit de regio. Wegens twijfels over de financiële situatie is de zorgaanbieder uitgesloten van deelname aan de aanbesteding van de jeugdhulp in de regiogemeenten.

12 januari