Auto vermoedelijk in brand gestoken in Maarheeze

Video Megakerst­boom op marktplein Leende: ‘Het transport is de grootste uitdaging’

9:49 LEENDE - Ondernemersvereniging Leende (OVL) heeft er zaterdag weer voor gezorgd dat bij de kerktoren op het marktplein in Leende een kerstboom in de hoogte piekt. Daarmee is ‘Operatie Kerstboom’ ook dit jaar geslaagd.