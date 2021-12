Automobilist zag Somerense wielrenner op foute weghelft ‘maar reed zelf verkeerd’, met rampzalig gevolg

Rocken met Vlaams-Brabantse band De Mens, net over de grens, daar mag het nog wél

EINDHOVEN/PELT - Terwijl in Nederland zowat alles op z’n gat ligt kunnen we bij de zuiderburen nog naar theater of concert. Zoals in Pelt, net over de grens, naar bijvoorbeeld de Nederlandstalige rockband De Mens op vrijdag 3 december. Groot in België, nietig in Nederland. Er zijn nog wat kaarten.

