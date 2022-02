Azc Budel maand langer veiligheidsrisicogebied na steekincident

Brede wal splitst Greunsven­gat in Maarheeze in twee visvijvers

MAARHEEZE - In visvijver het Greunsvengat wordt een aarden wal aangelegd, die de 12 hectaren grote visvijver in tweeën deelt. Het hek dat nu de scheiding vormt is namelijk versleten. Het project moet in april afgerond zijn.

6 februari