Azc Budel overvol door landelijk tekort opvanglocaties; maximum 1500 overschreden

Soerendon­kers willen liever wachten dan verhuizen naar elders, blijkt uit ‘enquête woonbehoef­te’

SOERENDONK - De werkgroep die in maart de ‘enquête woonbehoefte’ in Soerendonk heeft gehouden, presenteert op maandag 20 juni tijdens een infoavond de uitkomsten van die enquête. De avond begint om 19.30 uur in gemeenschapshuis Den Donck aan de Van Schaiklaan 1.

14 juni