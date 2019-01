Azc-school in Maarheeze feestelijk geopend: ‘It looks like a party!’

Met een dubbeldekkerbus komen de eerste kinderen samen met hun ouders aan bij de azc-school in de Muzenberg in Maarheeze. Een ballonnenboog en een erehaag van kinderen zorgt voor een feestelijk onthaal. Eén voor één worden de asielkinderen door de basisschoolkinderen met een ballon verwelkomd en naar hun klaslokaal gebracht. Voor de massaal meegekomen ouders is er gebak. ,,It looks like a party”, zegt een van de ouders.