Aziatische of Europese hoornaar, wesp of iets anders: enkele foto's op een rijtje

De Aziatische hoornaar is gespot in Zuidoost-Brabant . Maar hoe herken je deze ‘grote wesp?’ Diverse mensen plaatsten gisteren foto's op onze Facebookpagina van insecten die lijken op wespen en hoornaars. We legden aan expert Bram Cornelissen de foto's voor. Hij is onderzoeker bij de Wageningen University & Research (WUR) en ziet dit jaar een toename van het aantal meldingen van de insecten.

Volgens Cornelissen, die opgroeide in het Brabantse Alphen, maakt de Aziatische hoornaar een opmars in Vlaanderen. Daar worden jaarlijks tientallen nesten geruimd. ,,Nederland zit aan de noordgrens van het verspreidingsgebied", aldus Cornelissen. In ons land is het tot dusver bij enkele meldingen per jaar gebleven. ,,Maar dit jaar zien we een toename.”

De verwachting is dat het aantal blijft toenemen. Of de Aziatische hoornaars een bedreiging vormen voor bijen, is volgens Cornelissen de vraag. Er is wat dit betreft meer onderzoek nodig.

Wel of geen Aziatische hoornaar? De foto's.

Om te beginnen hieronder een foto van een Aziatische hoornaar. Cornelissen: ,,Dit is te zien aan de opvallende gele poten.” In het Engels heet de soort dan ook de yellow-legged hornet. Andere kenmerken: het overwegend zwarte lijf en de gele band op het achterlijf. In dit artikel van de universiteit is meer te lezen over de verschillen en wat te doen als je een Aziatische hoornaar ziet.

Volledig scherm Aziatische hoornaar © Nori Kruize

Diverse mensen bleken een Europese hoornaar te hebben gespot. Die komt van nature voor in Nederland. ,,Het verschil met de Aziatische hoornaar is dat deze meer geel en rood heeft. De Aziatische hoornaar heeft meer zwart als basiskleur”, aldus Cornelissen.

Volledig scherm Een Europese hoornaar. © Sharoon Oskam

Volledig scherm Gevangen in Knegsel, een Europese hoornaar. © Paula van den Hurk

Op de foto hieronder een Europese hoornaar (boven) en daaronder een wesp die ook wel limonadewesp wordt genoemd. Zoals duidelijk te zien is, is deze wesp een stuk kleiner dan de hoornaar. Het gaat om wespen die op limonade afkomen. Er zijn een aantal gelijkende soorten zoals de gewone en de Duitse wesp.

Volledig scherm Europese hoornaar (boven) en limonadewesp. © Angelo van Iersel

De reuzenhoutwesp. Volgens Cornelissen is dit een wespensoort die eitjes in naaldhout legt. ,,Een duidelijk onderscheid met de Aziatische hoornaar zijn de gele ogen.” Ook heeft de wesp een zogeheten lange legboor. Dit is de bruine ‘buis’ die uitsteekt. Dit is dus geen angel.

Volledig scherm Een reuzenhoutwesp. © Luuk Burger

Onder de Europese hoornaar twee honingbijen.

Volledig scherm Zaterdag een Europese hoornaar en 2 bijen gevonden. © Adriaan van de Ven

