B en W Heeze-Leende willen geen ‘Polenhotel’ aan Leenderweg

Om dat te kunnen bereiken willen B en W het bestemmingsplan aanpassen. Daarin komt dan te staan dat op deze plek alleen ‘toeristisch verblijf’ is toegestaan. En daarmee bedoelt de gemeente dan dat iemand die in de regio komt recreëren er één of een paar nachten mag verblijven. Discriminatie, zegt de nieuwe eigenaar via zijn advocaat. Want daarmee worden zakenlui, expats, seizoenarbeiders en arbeidsmigranten uitgesloten. En dat is tegen de Grondwet.