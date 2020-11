Baronie in Soerendonk: eerste initiatieven in 2021 zichtbaar

Menig wandelaar in het gebied verbaast zich erover dat de gebouwen nog steeds slechts anti-kraak bewoond zijn en dat er nog niets te zien is van een geplande belevingstuin, opleidingscentrum voor paarden, kinderdagverblijf of een horecagelegenheid. Maar die komen er wel, weet wethouder Frans Kuppens (CDA, Baronie): ,,Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het bestemmingsplan. Ik verwacht dat dat voor de zomer 2021 ter inzage ligt.”

Gebied

Aan ieder bestemmingsplan moet uiteraard met zorgvuldigheid gewerkt worden, maar het bestemmingsplan voor De Baronie moet precies passen binnen de visie van de klankbordgroep en de gemeente op het gebied: ,,We hebben gekozen voor een organische ontwikkeling met vooral lokale of regionale partijen”, zegt Rob van Midden, sinds september projectmanager voor De Baronie.

Dat houdt in dat er met een groeimodel gewerkt wordt: komend jaar worden er in ieder geval initiatieven zichtbaar, maar groeien wellicht nog door en andere initiatieven starten later op. Het blijft een organische ontwikkeling: er zullen wellicht ook nog nieuwe initiatieven bijkomen. ,,Het motto is nog steeds ‘van droom naar werkelijkheid’. Sommige initiatiefnemers zitten nog in de droomfase van ‘dit zou ik graag willen’, anderen zijn al veel verder”, zegt Van Midden.

Voor enkele initiatiefnemers is de droom – in ieder geval voorlopig – uiteengespat. Whitespot, het initiatief gericht op mensen die even willen afschakelen en dat gepland was in het gebouw Cranendonck 3, heeft zich teruggetrokken. De initiatiefnemers voor een camper-camping op de locatie van het voormalige zwembad, hebben laten weten toch niet voor het ondernemerschap te kiezen en ook een geïnteresseerde horeca-ondernemer ziet af van zijn plan. ,,Maar wij kijken meer naar de initiatieven dan naar de initiatiefnemers”, zegt Kuppens. ,,We zijn al in gesprek met andere ondernemers, die eenzelfde soort plan willen realiseren.”

Belevingstuin

In 2021 wordt er in ieder geval met een aantal initiatieven gestart. Los van de bestemmingsplanprocedure kan het IVN in het voorjaar beginnen met het aanleggen van een belevingstuin. ,,We hebben een locatie op het oog. Dat is in overleg gegaan met de Herenboeren, die er al zitten, en de Agrarische Natuurvereniging”, zegt Kuppens.

Ook de natuur-cultuurpoort moet zichtbaar worden: er moeten bij het kasteeltje parkeerplaatsen aangelegd worden voor mensen die in het gebied willen wandelen of fietsen. ,,Het kasteeltje en de directe omgeving wordt een culturele hotspot. In 2021 gaan we er tentoonstellingen zien, maar ook mensen die aan het beeldhouwen of schilderen zijn, een huisconcert. Daarvoor worden nu plannen uitgewerkt.”