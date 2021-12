Bas en Mira uit Heeze emigreerden naar Ibiza; ‘Gisteren was het hier nog 18 graden, dat is best lekker’

HEEZE - Terwijl het in Nederland al een paar weken volop winterweer is, genieten Bas van Eijk en Mira Laurier op Ibiza van de zon. De twee maakten vorige maand de sprong vanuit Heeze naar hun nieuwe thuis op het Spaanse eiland.

,,We zijn onze droom achternagegaan”, vertelt Bas, als hij samen met zijn vriendin Mira even op een terras uitrust van een mountainbiketocht. De twee zijn een parcours aan het verkennen, voor als gasten er straks willen mountainbiken. Of het daar nu lekker weer is? ,,Gisteren was het hier nog 18 graden. Dat is best lekker”, glundert hij voor zijn beeldscherm.

Bas runt al ruim zes jaar zijn bedrijf Bas Bootcamp and Sports, waarmee hij met een groep trainers sportieve activiteiten organiseert in onder meer Eindhoven, Geldrop, Heeze, Nuenen en Valkenswaard. Daarnaast organiseerde de Heezenaar ook bootcamptrips en actieve vakanties op Ibiza.

Nu is hij met Mira naar het Spaanse eiland geëmigreerd en hebben ze samen B&M Experience opgezet. Ze richten zich met hun bedrijf vooral op Nederlandse toeristen die er terecht kunnen voor onder meer bootcamps, fiets- en wandeltochten, yoga en massages.

Quote Dit is de plek waar we willen zijn Mira Laurier

Vorig jaar begon het al te kriebelen bij het jonge stel. De plannen werden dit voorjaar concreet toen ze op hun droomlocatie stuitten, in het zuiden van het eiland. ,,Dicht bij de zee. Het is een schitterend huis met acht kamers, een zwembad en een mooi buitenterrein. We huren het”, zegt Bas.

Mira - oorspronkelijk uit Son en Breugel - vult aan: ,,We hadden meteen zoiets van: dit is de plek waar we willen zijn. En hier kunnen we onze gasten perfect ontvangen.”

Quote Ibiza is zich aan het transforme­ren van feestei­land naar een plek waar mensen bezig zijn met mindfull­ness, yoga en meditatie Mira Laurier

Mira had in Nederland een massagesalon. Het is allemaal snel gegaan, vertelt ze: ,,Dit had ik een jaar geleden niet kunnen denken.” Net als Bas heeft ze al wel langer een voorliefde voor Spanje. ,,Tijdens mijn opleiding heb ik een maand stage gelopen in Sevilla en ik roep al vijf jaar dat ik Spaans wil gaan leren.”

Dat Ibiza vooral een feesteiland is en dat de jetset er zich tot diep in de nacht onderdompelt in drank en drugs, is volgens de twee maar deels waar. ,,Ik heb daar ook helemaal niks mee”, zegt Mira. ,,En ik moet zeggen dat dat beeld bij mij toch wel is bijgesteld.”

Het eiland is zich volgens haar aan het transformeren van feesteiland naar een plek waar mensen bezig zijn met mindfullness, yoga en meditatie. ,,Het feesten verdwijnt steeds meer naar de achtergrond.”

Eerste gasten al ontvangen

Ondertussen hebben ze de eerste gasten al mogen ontvangen in hun accommodatie. Er is plek voor twaalf tot zestien personen. Bas: ,,We mikken eigenlijk vooral op het zomerseizoen en het voor- en naseizoen. We dachten dat het in de winter wel heel erg rustig zou zijn, maar we hebben ook in de kerstvakantie gasten en in januari staan al weer nieuwe boekingen gepland. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht.”

De activiteiten van Bas Bootcamp and Sport in onze regio lopen overigens gewoon door, verzekert Bas: ,,De Nederlandse activiteiten kan ik vanuit hier goed managen.”

De naam van hun nieuwe bedrijf B&M Experience is afgeleid van de eerste letters van hun voornamen. Maar het staat ook voor Bootcamp en Massage. En tegenwoordig ook voor Bob en Marley. Mira: ,,Zo heten onze twee hondjes.”