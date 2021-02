Basisschool De Triangel verhuist eindelijk naar langgewenste centrumlocatie in Leende

LEENDE - Basisschool De Triangel in Leende verkeert in een jubelstemming. Maandagochtend is het eindelijk zover: na bijna twaalf jaar keert de school terug naar het centrum van Leende.

De school neemt dan haar intrek in het nieuwe multifunctionele complex dat eerder al in gebruik is genomen door kinderopvang Korein en dorpshuis De Schammert.

De Triangel verhuisde in 2009 van het oude, gedateerde schoolgebouw aan de Schoolstraat naar de tijdelijke schoolwoningen in de Breedvennen in Leende. Het verblijf in de tot school omgebouwde woningen zou voor even zijn, totdat het nieuwe centrumplan klaar was. Dat was althans de gedachte. ,,We hadden met zijn allen het idee dat we binnen drie jaar zouden terugkeren naar het centrum. Het is compleet anders gelopen”, vertelt leerkracht Hanneke Keeris. Samen met een handjevol collega’s maakte ze het hele proces mee.

Sceptisch over goede afloop

Keeris: ,,Vijftien jaar geleden werden we gevraagd om mee te denken over een nieuwe school. Na de tegenvallers die volgden na de verhuizing naar de schoolwoningen, werden we behoorlijk sceptisch over een goede afloop. Pas een jaar of twee, drie geleden sloeg dat gevoel om. Op dit moment verkeren we helemaal in een jubelstemming.” Ook interim-directeur Jan Heesakkers kijkt uit naar maandag, als de kinderen voor het eerst kennismaken met de nieuwe school aan de Kerkstraat. De Eindhovenaar is door schoolkoepel Skozok aangesteld om de verhuizing in goede banen te leiden.

Lange levertijden voor het meubilair

De coronacrisis zorgde daarbij extra uitdagingen, zoals langere levertijden voor het nieuwe schoolmeubilair. Het is bovendien een vreemde tijd om te verhuizen, beaamt Heesakkers. ,,Vanaf begin december is de school slechts drie dagen open geweest voor de leerlingen. Het was belangrijk dat ze vorige week toch nog even afscheid konden nemen van de schoolwoningen.” Dat gebeurde tussen de verhuisdozen. Heesakkers: ,,Samen met onze conciërge Twan Staals heeft ook het onderwijsteam veel werk verricht bij de verhuizing. Vanwege corona hebben we de ouders van onze leerlingen hier helaas niet bij kunnen betrekken. Wel helpen ze mee met het leeghalen van het oude gebouw.”

Het winterse weer heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe schoolomgeving nog niet helemaal af is. Heesakkers: ,,De contouren van het nieuwe speelterrein zijn inmiddels zichtbaar. Ook de nieuwe straat moet nog worden afgemaakt. De komende tijd wordt hier met man en macht aan gewerkt.”

Meer verbondenheid, ook binnen de school

Heesakkers en Keeris kijken uit naar de samenwerking met de andere gebruikers. Keeris: ,,De overstap van de kinderopvang naar de basisschool wordt straks een stuk kleiner. Er hoeft maar een deur te worden geopend. Bovendien is er op de nieuwe locatie veel meer reuring. Op de Breedvennen lag de school best wel afgelegen.” Heesakkers: ,,De verbondenheid is groter. Ook binnen de school. Dat komt doordat de lokalen nu dichter bij elkaar liggen. Daardoor voelt het meer aan als een geheel.” Keeris: ,,Over de schoolwoningen zeiden we gekscherend dat het geen gebouw was om hakken te dragen, zo groot was de afstand tussen de ruimten. Toch hebben wij er ondanks alle beperkingen een fijne tijd gehad, maar we kijken met nog veel meer plezier uit naar de komende jaren.”