‘Beaboom’ moet wijken voor centrumplan in Leende

Bijl

In meer dan 30 jaar groeide het boompje daar uit tot een kleine middenmaat. En meer zal het ook niet worden. Voor de Beatrixboom is een kapvergunning verleend. Binnenkort gaat de bijl er in als het gebied (Meentplein) bouwrijp gemaakt wordt. ,,In het nieuwe plan zou de lindeboom midden in het straatprofiel staan. De boom kan dus niet behouden blijven. Binnen het plangebied planten we straks een nieuwe boom”, aldus een gemeentewoordvoerder. Met omwonenden en IVN wordt overlegd over de plek en de boomsoort.